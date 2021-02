Designación de viceministro para la entrega de vacunas en el Magdalena causó rechazo

El viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, será el encargado de entregar este viernes las 930 vacunas que llegarán para administrarse en Santa Marta y el Magdalena. Pero esta designación ya registró los primeros choques y rechazos por parte del mismo gobernador del departamento Carlos Caicedo y militantes de su colectividad.

Aunque la contienda entre Díaz Granados y el caicedismo es de vieja data, el inicio del ciclo de inmunización es el nuevo motivo de enfrentamientos. El mandatario departamental considera que este es un homenaje a la clase política tradicional que administró por décadas esta zona del país.

“El gobierno Duque decide hacerle homenaje a la familia Diazgranados que, junto a los Cotes, desfalcaron por años la salud en el departamento. Hoy los envía con la vacuna a hacer un show político en el Magdalena en una afrenta más al pueblo digno que sacó a esas familias del poder”, señaló Caicedo.

Otro que se suma a esta crítica es el exalcalde Rafael Martínez, quien dijo que con este gesto el presidente muestra su desprecio por el departamento. “Asignó al peor alcalde que ha tenido Santa Marta, además primo del exgerente que llevó a la quiebra y posterior intervención al Hospital Julio Méndez Barreneche”, agregó.

Por su parte, Díaz Granados sin hacer mención de algún actor en específico, solo dijo que el plan de vacunación no será politizado “ni tampoco convertido en un circo político”.

Algunos quieren convertir el plan de vacunación masiva en un circo político. No lo vamos a permitir. El plan no tiene colores, ideologías, exclusiones o vanidades. La vacunación masiva y la reactivación segura han de ser el gran propósito nacional. Los invito a sumar, no a restar