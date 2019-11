Diputado de la “Ñoñomanía” denuncia presunto fraude electoral

El diputado de la “Ñoñomanía”, Jaime Bello, denunció por presunto fraude electoral al electo diputado Yemerson Velásquez, también del Partido de La U y quien además es cercano al cuestionado Clan Besaile.

Según Jaime Bello, los resultados electorales habrían sido modificados en el municipio de San Bernardo del Viento, para favorecer a Velásquez.

“En San Bernardo del Viento, precisamente la comisión escrutadora modificó de manera inexplicable los resultados y lo que hizo fue favorecer a un candidato, al señor Yemerson Velásquez, identificado en La U con el número 56 en el cual le estaban aumentando de manera sorprendente cerca de 440 votos de los que se habían presentado en el boletín número 28 el pasado 27 de octubre. Pudimos evidenciar que entre el E-14 de delgados y el E14 claveros comparados con el E24 no coincidían para nada lo que era una prueba fehaciente de que se había presentado una alteración”, precisó Bello.

Al tiempo agregó que “la comisión escrutadora departamental de manera muy transparente pudo aceptar las reclamaciones y procedió al conteo y de los E-14 y de esta forma pudo evidenciar que ahí estaba configurado de cierta manera un delito y con eso lo que realizó fue descontar los votos al señor Yemerson Velásquez. Con esa votación lo que pretendían era sacarme como diputado de Córdoba”.

Frente a la denuncia, La W consultó con Yemerson Velásquez, quien sostuvo que “con respecto al municipio de San Bernardo del Viento, yo tengo unos amigos allá que defendieron mi votación, no he estado presente allá, si el diputado Jaime Bello tiene pruebas al respecto que las presente igualmente y no tengo nada más que decir”.

Desde la comisión escrutadora departamental, se habría informado que la situación antes expuesta no le correspondería resolverla. Sin embargo, sí procedieron con la corrección de algunos resultados plasmados en los formularios E-14 del final de los escrutinios municipales, que podrían apretar la puja interna de quienes aspiran a mantener la curul en la Asamblea como Carlos Burgos y justamente, Yemerson Velásquez, tras la votación obtenida en la jornada electoral del pasado 27 de octubre.

De acuerdo con lo establecido, este jueves 7 de noviembre se estimaría el cierre de los escrutinios y de forma definitiva se puedan revelar los nombres de los 13 diputados que conformarán la Asamblea de Córdoba a partir del 2020.