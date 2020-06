Director del Dagma en Cali tiene coronavirus

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Carlos Eduardo Calderón, informó a través de un comunicado que dio positivo para coronavirus.

"A las 10 de la noche recibí una comunicación donde se me informó que la prueba de COVID 19 que me fue practicada el día martes 23 de junio como parte de los protocolos de prevención y seguimiento resultó positiva", señala en el escrito.

El funcionario, quien indicó que no presentó síntomas antes de ser diagnosticados con la enfermedad, se encuentra en buenas condiciones de salud y cumple con el aislamiento obligatorio en su lugar de residencia.

"Hasta ahora, no presento ningún síntoma relacionado con esta enfermedad, es decir, que he sido asintomático. Por esta razón y de manera inmediata he entrado en cuarentena y aplicado los debidos protocolos de bioseguridad y aislamiento con familiares y personas cercanas de mi entorno", dijo en director del Dagma.

Calderón deberá practicarse una segunda prueba de Covid-19 este fin de semana.

Otros funcionarios de la máxima autoridad ambiental de Cali, también fueron diagnosticados con coronavirus, así lo comunicó en su cuenta de Twitter, el alcalde Jorge Iván Ospina, quien se mostró molesto por no haber sido informando de la situación al interior del Dagma, de manera directa.