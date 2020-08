Disidencias de las Farc liberaron dos secuestrados en el Catatumbo

Ante una Comisión de la Defensoría del Pueblo, el CICR y la Iglesia Católica fueron entregados Robinson Arcila y Albeiro Arcila, quienes estaban en poder de disidentes del Frente 33 desde el pasado 25 de julio de 2020 en Catatumbo.

Robinson Arcila, uno de los liberados aseguró " el problema fue porque mi tío Aldemar Arcila era excombatiente de las Farc y estuvo en el proceso de paz, pues debido a eso fuimos privados de la libertad, por ser familiares de él y porque tenían sospechas de nosotros también".

"Gracias a Dios investigaron bien y las Farc hoy nos han dejado libres, nos respetaron la vida, voy a regresar con mi familia, por mi hija, por mi mamá, estos días no fueron fáciles, pero no hubo maltrato. Pensaba en que no iba a vivir o volver a la libertad". Señaló Arcila

Diógenes Quintero, Defensor del Pueblo para la Provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo aseguró "hemos participado de esta comisión de acción humanitaria, que ha facilitado la liberación y el regreso a sus hogares de estos dos jóvenes, en compañía de la iglesia católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja".

"Esto demuestra la confianza que tiene la Defensoría del Pueblo en el territorio, con las comunidades y con los actores armados que participan del conflicto. Es una situación que nos satisface enormemente de participar y facilitar este tipo de acciones humanitarias que contribuyen a la paz". Señaló el defensor

El pasado mes de Julio se reportó el secuestro de cuatro jóvenes en la vereda Caño Mariela, corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú, donde fueron retenidos Yeison Arcila Giraldo, Robinson Arcila, Anderson Arcila Ocampo y Albeiro Arcila Giraldo.

Estos jóvenes, serían sobrinos del excombatiente de las FARC-EP, Aldemar Arcila, quien fue víctima de un atentado el pasado 23 de julio en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú donde resultó herido.