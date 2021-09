Docentes de Risaralda denuncian fallas en los protocolos de bioseguridad

Hace unos días, el Ministerio de educación ubicó a Risaralda como el mejor departamento en materia de regreso a clases presenciales con un porcentaje del 99 %, sin embargo, los docentes sindicalizados aseguran que cada día se registran más dificultades que están convirtiendo a los salones de clases en focos de contagio de COVID-19.



Blanca Ruby Arcila, fiscal del Sindicato de Educadores de Risaralda, denunció que los mayores inconvenientes tienen relación con la insuficiencia de aulas, las falencias en las conexiones de Internet, la escasez de elementos de bioseguridad y la falta de contratación de personal de servicios generales.

"Esto representa que la presencialidad no se puede dar porque no hay quien haga la limpieza en las diferentes jornadas de clases, entonces se ha tenido que alternar la presencialidad y la virtualidad por semanas porque no podemos ir, no hay condiciones", aseguró Arcila.



A pesar de esto, los docentes de Risaralda han enfatizado en que sí están de acuerdo con el regreso a las aulas y con el modelo de alternancia, pero aseguran que las autoridades no les están brindando los elementos necesarios para garantizar la salud de toda la comunidad educativa.