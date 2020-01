Dueños de restaurante en San Gil negaron vender carne de perro

Luego de la polémica desatada con el restaurante chino que ofrecería carne de perro a sus clientes en San Gil, la administradora del establecimiento se pronunció y manifestó que las imágenes que se hicieron virales en redes sociales sí pertenecen al lugar pero que el animal que cocinaban era un camuro.

"Queremos demostrar que no se vende carne de perro, no se consume, no está en el menú, ni en el arroz chino; respecto a las fotos, sí fueron tomadas acá, la persona que sale en la imagen está arreglando dos camuros, se compraron en San Gil, en la plaza de mercado, fue para un evento especial y ellos quisieron dar de plato camuro, queman el cuero para que el sabor quede mejor", dijo Wendy Osuna, administradora el restaurante.

Por otro lado, desmintieron la versión que dieron las autoridades de salud de Santander, de que se haya incautado alguna muestra del animal para establecer si el adn pertenece a un canino.

"Ellos en ningún momento como lo dicen en los medios se llevaron alguna muestra, no se llevaron nada, respecto a lo que están diciendo que van a mandar a investigar a un laboratorio, no lo entiendo, porque no se tomaron nada , ni se llevaron nada".

Aclaró que la carne se compra de un negocio de la plaza de mercado del municipio y que entregaron a las autoridades un recibo de la inversión monetaria del animal.

"Me pidió dos camuros, yo se los pedí al que los mata y así se los entregé como me los pidió, abiertos, sin vìsceras, sin patas y sin cabeza, los camuros vienen de Aratoca", Pedro Chacón, vendedor de la plaza de mercado.

La W contactó a los dueños del establecimiento, pero manifestaron que solo darían el comunicado oficial al medio local del Municipio, El Regional.