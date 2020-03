Duitama, Sogamoso y Tunja piden ayuda militar para controlar aglomeraciones de ciudadanos

La crisis que vive el mundo por la pandemia del Covid -19 se ha visto con indiferencia por parte de muchos habitantes en Duitama, Sogamoso y Tunja en el trascurso del 24 de marzo, pues han salido a caminar los centros de esas ciudades, otros hacer largas filas en las entidades bancarias y en las sedes de las EPS, vendedores ambulantes con sus productos en las calles y ciudadanos aglomerados haciendo mercado.

“Estoy haciendo la fila hace cinco horas para que me entreguen la insulina. Si no la necesitara no vendrían a pararme aquí, pero necesito mi medicamento”, dice doña Olga.

Carlos Andrés, cuida carros en la zona norte de Tunja y vende desinfectantes, narra que desde que anunciaron la cuarentena tiene zozobra de cómo va alimentar a su familia.

“Soy de Cali, tengo mi familia acá en Tunja, y ahorita con este tema de la cuarentena estamos bastante preocupados porque comemos todos los días, y obviamente comemos todos los días. No sabemos cómo vamos a subsistir”, explica.

Doña Ángela es una adulta mayor, se encuentra en medio de una fila sin guardar una distancia prudente, dice que le preocupa un crédito y necesita cuanto antes congelarlo. “no tengo los medios para pagar en estos tres meses”.

Ante dicha situación, el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, citó a Consejo de Seguridad extraordinario para militarizar la ciudad y tomar medidas que hagan cumplir la norma de aislamiento preventivo.

Por su parte el mandatario de Sogamoso, Rigoberto Alfonso, solicitó al batallón Tarquí la militarización de la ciudad por desórdenes de la comunidad que engañada por otras personas, están reclamando a la Alcaldía mercados y dinero.

Finalmente, la alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez, decidió pedir acompañamiento de la Fuerza Pública para garantizar el inicio del aislamiento preventivo obligatorio en su municipio.