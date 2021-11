El duro momento de la Ciénaga de Palagua en Puerto Boyacá

La Ciénega de Palagua es considerada el segundo espejo de agua dulce más importante del departamento de Boyacá, sin embargo, su estado es lamentable el buchón la invadió y trazas de hidrocarburos se pueden observar.

Don Juan, desde hace más de 50 años llegó a Puerto Boyacá, procedente del departamento de Sucre allí recuerda que salía con su sombrero “costeño” para cubrirse del sol y en compañía de sus amigos a pescar. “Los paisajes eran lindos, era como ver ese monte que está allá al frente, la agüita limpia”.

Cuenta que no entiende como la Ciénega no se ha muerto y no se ha tapado sumado a la contaminación que hay. “No lo digo yo, lo dicen las mismas empresas: 200 hectáreas contaminadas”.

Son días difíciles para los pescadores, por ahí ven bocachico, pero mediano de 15 o 20 centímetros que logran pescar.

“Los pescados no crecen por esta contaminación y la cantidad de buchón, hay falta de oxígeno”, gritan un pescador a lo lejos que se alista para trabajar.

Antonio Ramírez, es pescador de toda la vida, navega en su lancha con dificultad porque la maleza le enreda el motor. “El espejo de agua se tapa y no se puede trabajar acá, la pesca se perdió en un 70%. En un día se podía agarrar 20 arrobas de pescado, ahora es muy difícil”.

Manuel Rivera dice que la Ciénega de Palagua la ha visto contaminada de hidrocarburos desde siempre; los pescados, dice, se mueren en el sector del aceitero, que como su nombre lo dice lleno de aceite.

Leonardo Trujillo, mete una horqueta en las profundas aguas de la ciénaga y cuando la sacan, el agua se vuelve aceitosa.

“Efectivamente se ve como el crudo flota y se ve una nata (señala con la orqueta). La ciénaga también está totalmente cubierta de berro, y se está comiendo totalmente el espejo de agua y en vez de sacar pescado, estamos sacando lechuga de agua”, dice Trujillo.

Los pescadores piden a las empresas que hagan limpieza o un dragado que garanticen la preservación del ecosistema, pero también la actividad pesquera.

Por su parte, el alcalde de Puerto Boyacá, Jicly, Mutis, dice que hay una acción popular, fallada desde el año 2004 para la solución de todo el sedimento y el problema del hidrocarburo, pero a su juicio, las acciones que se han tomado son insuficientes para la recuperación de la ciénaga.

“Además de las empresas hacemos un llamado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para que estén pendientes, ojalá se dé una solución definitiva y con respecto a las empresas que tengan tareas específicas con acciones contundentes”, dice Mutis.

José Darío Parra, vicepresidente de Producción de Operación y Desarrollo Regional Central de Ecopetrol dijo que Palagua, no hace parte del área de influencia de Mansarovar, pero según él les preocupa y se están tomando acciones.

“Ecopetrol está trabajando, y es consciente de la situación de contaminación en la Ciénaga de Palagua porque somos partes de la solución y estamos trabajando en un programa que lleva años y en los próximos meses vamos a ver el impacto de un gran trabajo articulado que se viene haciendo”, dijo.