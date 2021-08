El Gobierno Nacional y departamental no han hecho presencia: alcalde de San Juan

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió este viernes una alerta temprana de inminencia para los municipios de Istmina y Medio San Juan, en el departamento de Chocó, por los desplazamientos forzados que se han presentado en los últimos días, producto de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.

En diálogo con W Fin de Semana, el alcalde José Oliver Moreno afirmó que actualmente la población se encuentra confinada debido a los enfrentamientos. Además, aseguró que a pesar de la presencia del Ejército en la zona, las personas no pueden salir a las calles porque no se sienten seguras.

Por otra parte, Moreno expresó que la fuerza pública no había hecho presencia en San Juan sino hasta cuando se desataron los enfrentamientos. “Ni Gobierno Nacional, ni el departamental ha hecho presencia (…) No hay garantías porque la Fuerza Pública no ha llegado”.

Sobre la situación de desplazamiento en este territorio, el mandatario explicó que “el censo que teníamos era de 1.227 y 153 por otro lado, de los cuales han regresado 1.200, faltan los 157 que están en Istmina”.

Por último, el alcalde aseguró que la falta de oportunidades para los jóvenes de esa zona del país son la consecuencia para que se de el reclutamiento de menores de los grupos armados.