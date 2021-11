ELN envía prueba de supervivencia de soldado secuestrado en Catatumbo

A través de un video difundido en redes sociales, el ELN envió una prueba de supervivencia del soldado profesional Huber Fabián Chogo Becerra, quien pertenece al Batallón de Ingenieros N.° 5 Coronel Francisco José de Caldas.

El uniformado fue secuestrado el pasado 15 de septiembre del año 2021, en la vereda El Rosal, del municipio de El Tarra, Norte de Santander, cuando se encontraba de permiso, visitando a su familia en Norte de Santander.

El soldado asegura que se encuentra bien de salud, y le envío un mensaje a su familia pidiéndoles que no se preocupen, las autoridades evalúan si se estaría presentando el síndrome de Estocolmo en el uniformado.

"Soy el Soldado Profesional Chogo Becerra Huber Fabián, pertenezco al batallón número cinco coronel Francisco José De Caldas, me encuentro detenido por el Ejército de Liberación Nacional, el trato por parte del ELN ha sido muy bueno, he tenido buena alimentación y todo lo que he necesitado me lo han dado"

"Hoy en día recuerdo las palabras de mis cursos Muñoz y Castillo, que esto hay que vivirlo en experiencia propia. Mamá y hermanos les mando un saludo grande, no se preocupen por mí, estoy bien". señala en el video

Otros dos uniformados aún se encuentran en poder de los grupos irregulares en Norte de Santander, sus familias también exigen una prueba de supervivencia.

Familiares de soldado secuestrado exigen prueba de supervivencia.

Ejército Nacional exige la liberación de dos soldados en el Catatumbo

El pasado 15 de febrero, en zona rural de Tibú (Norte de Santander), fueron entregados a una comisión de la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y Comité Internacional de la Cruz (CICR) dos soldados que habían sido secuestrados por la guerrilla del ELN en el corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen.

En el momento de su liberación, el soldado Yonny Andrés Ospino Castillo (19 años) agradeció al ELN por recibir buen trato durante el cautiverio. "La verdad desde el principio me dieron buen trato; me siento feliz porque me voy a reencontrar con mi familia, pero a la vez triste me estaba encariñando con ellos".