En Boyacá no habrá Esmad y estudiantes no usarán capuchas en marchas del 21 de noviembre Los estudiantes que participarán en la protesta, se comprometieron a promover el no uso de capuchas durante una reunión con las autoridades departamentales.

En una reunión adelantada en la Gobernación de Boyacá, se llevó a cabo la firma del acuerdo "#21N en Boyacá: sin miedo, sin violencia". Foto: Gobernación de Boyacá