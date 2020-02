En Boyacá piden archivar proyecto de denominación de origen de esmeralda

El presidente de la Confederación de Esmeraldas, Germán Suárez, explicó por qué rechazan el proyecto de denominación de origen de la esmeralda y las socializaciones son unas medidas para subsanar las exigencias que hizo la Superintendencia.

“No es posible que alrededor de 7 mil guaqueros que se han formalizado, también le pidan permiso a Aprecol para ponerle el sello de esmeraldas de Colombia, a unas esmeraldas que ellos ya están exportando de manera legal y legítima. Ellos presentaron la solicitud diciendo que representaban al mayor grupo de esmeralderos, cuando ellos no representan ni al 2%”, explicó Suárez.

Así mismo, hizo un llamado entonces para que la Superintendencia rechace y archive la pretensión, ya que argumenta que, los colombianos no pueden aceptar que ahora que las empresas internacionales que compraron minas en el país, exijan pagos, para poder escribir el emblema de Esmeralda de Colombia.

Explicó que debido a que la titulación masiva de minas se empezó a hacer hasta el 2007, y hasta hoy se ha concedido los títulos. Según el presidente Suárez, en este momento los que están exportando de manera directa las esmeraldas son los guaqueros.

“El año pasado alrededor de 280 guaqueros hicieron sus exportaciones sin pedirle permiso a nadie más que, a la Agencia Nacional de Minería, que es nuestra autoridad minera”, afirmó Germán Suárez.

El presidente de la Confederación Nacional de Esmeraldas, dijo que con este proyecto, las empresas manejan a su antojo la declaración de las exportaciones porque no hay precio de trazabilidad, y que las esmeraldas no están generando las regalías que justifiquen la producción de esmeraldas en las regiones.

También manifestó, que solo reconocen a la Agencia Nacional de Minería como la única autoridad en el país para decidir sobre la exportación de esmeraldas.

“Muestra de que la Denominación de Origen de la Esmeralda no deja regalías, es que la provincia de Occidente de Boyacá, una de las más ricas en esmeraldas, es de las más pobres”, puntualizó