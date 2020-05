En Bucaramanga cobran beneficios de adulto mayor de personas fallecidas

La secretaría de desarrollo social de Bucaramanga interpuso una denuncia penal en la Fiscalía luego de que detectaran que en el asilo San Rafael se cobraran los conocidos bono de “ estampilla pro anciano” de personas ya fallecidas.

Un documento de la denuncia demuestra que el beneficio reclamado fue de 16 personas que fallecieron, casi todos en el 2019.

Puede leer: Contraloría de Santander detectó sobrecostos en Puerto Parra

“Informe de la supervisora Juana Fernanda Castro del 8 de Mayo de 2020 en donde da cuenta que, de las 28 personas presentadas como fallecidas o retiradas por la trabajadora social del Asilo San Rafael, 16 de ellas fueron reportadas como beneficiarias del convenio No 052 del 26 de febrero del 2020”.

Natalia Durán, secretaria de desarrollo, pidió al ente acusador que investigue y se ponga la lupa a este hecho en que se estarían robando el beneficio de adultos mayores que lo necesitan en medio de cuarentena.

"Los recursos hay que saber como gestionarlos, es un hallazgo que han identificado que han sido solicitados por terceros que no corresponden a personas vivas. 235 personas se prsentaron como beneficiarias, 16 son fallecidas, eso implicaría más o menos nueve millones, se hizo una supervisión y 195 personas están vivas, estamos haciendo las diligencias para que los recursos públicos llegue a los que lo necesitan".

Puede leer: Carta de Rodolfo Hernández que pone en duda la 'buena relación' con Juan Carlos Cárdenas

"No permitiremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de ellos (ancianos) para obtener beneficios económicos personales. Eso no se vale. Con la dignidad humana no se juega. Respeten”, dijo Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga en su cuenta de twitter.