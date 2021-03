En Cartagena, una joven denuncia haber sido víctima de acoso sexual cuando se ejercitaba

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual cuando hacía ejercicio en el barrio Manga, norte de Cartagena.

Según el relato de la joven, todo ocurrió cuando ella caminaba por la avenida La Asamblea y un sujeto, a bordo de una motocicleta, la llamó insistentemente y al voltear se percató de que este se estaba masturbando. “Cuando vio que no lo miraba me dice: ya lo viste, y cuando lo veo se había sacado el pene y se estaba masturbando en frente mío. Yo me paralicé y comencé a temblar y se comienzan a salir las lágrimas”, expresó.

En el relato, la mujer indicó que un taxista que la socorrió la acompañó a perseguir al sujeto que la acosó, pero que fue imposible alcanzarlo, por lo que acudió a la estación de Policía a hacer el denuncio, pero que los agentes “ni se inmutaron, ni nada y yo les dije: vengan en una moto y dicen: “Nena espérate, les vamos a avisar a los de la esquina” y nada. Me ayudaron más dos taxis y dos señores que estaban sentados allí que la policía”.

Hasta ahora la Policía no se ha pronunciado ante esta denuncia en la que señalan a sus agentes de negligencia ante un caso de acoso sexual. “No estamos protegidas, no nos cuidan, no les importa”, señaló la víctima.