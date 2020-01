En Guateque, Boyacá, piden investigar muerte de menor de edad que se ahogó en una piscina

Luego de que un menor de edad perdiera la vida en una piscina de Guateque, Boyacá, el alcalde Iván Camero, dijo que se inspeccionarán el estado de las piscinas con el fin de establecer si cumplen o no con todos los requisitos para su funcionamiento.

“Solidaridad a la familia de esta persona que murió en una piscina privada del municipio. Se está investigando las causas de este hecho tan lamentable”, dijo Camero.

Insistió a los turistas y habitantes deben tomar las medidas de seguridad que sean necesarias por esta época en las que se disfrutan de paseos de olla cerca de los ríos, pero también las actividades en piscinas públicas y privadas.

“Evitemos tomar licor en los ríos, las personas que disfrutan de las piscinas no dejar solos a los niños o personas que no saben nadar, no podemos permitir que se repitan este tipo de casos”, afirmó el alcalde.