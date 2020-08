En Sahagún ocho concejales negaron proyecto que buscaba beneficios para la mujer

En el municipio de Sahagún (Córdoba), hay polémica debido a que por supuestos intereses políticos habría sido negado un proyecto de acuerdo que buscaba crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en esa zona.

La iniciativa fue presentada por la única mujer de esa corporación, quien fue aspirante a la Alcaldía del municipio Sahagún, Lucía Tous.

“Mi proposición consiste en que el Concejo municipal surta el trámite permanente para la creación de la Comisión permanente para la Equidad de la Mujer, de acuerdo con lo estipulado en la ley Eva, que acabo de transmitirles. Espero que esta proposición sea votada de manera positiva y no cometamos el error garrafal de no buscar unos mecanismos para cumplir la ley y que nosotros como Concejo seamos un ejemplo”, dijo la concejala en desarrollo de la sesión realizada el pasado 28 de agosto.

Sin embargo, la respuesta en bloque de ocho concejales de la coalición de gobierno del alcalde de Sahagún, Jorge Pastrana, dieron su voto negativo. De hecho llamó la atención uno de los argumentos que expresó el cabildante del Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS, Alexander Herrera, quien dijo desconocer la denominada ley Eva.

“Yo no voy a votar una norma que no conozco, estaría pecando yo contra mis principios si yo voto algo que desconozco. No sé si es real, si es mentira y no sé el alcance de la norma. Si sabían de esa norma por qué no habían hecho la proposición antes, por qué esperan el último día de sesiones para hacerla”, sostuvo el concejal Alexander Herrera, en desarrollo del debate.

Tras la negativa, la concejala Tous insistió en que “sí veo una mala intención, sí veo una negativa y siento unas diferencias bastante profundas de los concejales del municipio de Sahagún. Ya me han negados dos leyes, una de transparencia en la comunicación, que es una ley y esta la ley Eva o la ley de la Mujer, para que se puedan crear comisiones permanentes dentro del Concejo”.

“No es desfasado que yo proponga esto, si la única mujer del Concejo soy yo. Aunque digan todo lo que quieran decir, eso es una ley nacional, existe y que no la sepan es triste y yo la dije, la leí públicamente”, anotó la concejala.

Frente a lo ocurrido, en el marco del Concejo de Sahagún conformado por 15 cabildantes, este medio intentó buscar respuestas por parte, del presidente de esta corporación municipal, José Eliécer Mercado, quien no atendió a la solicitud realizada sobre este polémico tema.