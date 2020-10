En veremos las curules de dos concejales cordobeses tras procesos jurídicos en su contra

Son dos los concejales del departamento de Córdoba que actualmente tienen en veremos su elección tras las demandas que pesan en su contra y que fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

Uno de los casos registra en la ciudad de Montería, donde el concejal Eder Pastrana Muñoz, fue demandado por supuestamente encontrarse inhabilitado.

La demanda de nulidad electoral fue admitida por el Tribunal el 21 de enero del año 2020, y el pasado 6 de octubre se dio continuidad al proceso con la audiencia de pruebas.

De acuerdo con lo conocido sobre el caso, el demandante Daniel Payares mediante apoderado judicial, sostiene que el concejal del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana-A.D.A. habría obtenido ventaja sobre los demás candidatos en las pasadas elecciones regionales del mes de octubre, debido a que su hermano Ricardo Pastrana Muñoz, ejerció los cargos de director de la Oficina de Sistemas de las TICs de la Gobernación de Córdoba durante el año 2019, lo cual según lo establecido constituiría una inhabilidad.

El caso aún continúa y el concejal por lo pronto conserva su curul.

Por otra parte, en contra del presidente del Concejo del municipio de Ciénaga de Oro, Argemiro Villera Pantoja, pesa una demanda en la que se solicita la pérdida de investidura. Dicha solicitud se fundamentaría en un posible conflicto de intereses políticos e ideológicos.

Villera Pantoja fue elegido por un partido diferente al que estaba inscrito como militante y ahora esos partidos son oposición en el Concejo.

Le puede interesar: En Montería habrá apertura de bares y cines

De acuerdo con la demanda, lo anterior evidenciaría que la doble militancia en la que estaría incurso el político originó esos conflictos.

Pese a lo expuesto, el abogado William Quintero aclaró que la demanda no sería por doble militancia. “Al momento de presentar la demanda el señor concejal es miembro activo del Partido de La U según certificación expedida y que está aportada al proceso, pero resulta que él salió electo por el Partido AICO, eso constituiría una demanda de nulidad electoral por doble militancia, pero en este caso en particular no se presentó por cuanto se habían vencido los términos, entonces, se acudió a la figura de pérdida de investidura por conflicto de intereses”, indicó el abogado que presentó la demanda en representación de Nairon Usta González.

“En el Concejo de Ciénaga de Oro hay un sector mayoritario donde está el Partido AICO, de hecho eligió el presidente. Por su parte, el Partido de La U es un sector minoritario que es el que apoyó a la alcaldesa actual. Al momento de deliberar el Concejo municipal de Ciénaga de Oro se va a encontrar en dos posiciones antagónicas, políticas e ideológicas que es el Partido de La U y el Partido AICO, el señor concejal va a entrar a un conflicto de intereses por cuanto si bien es cierto su credencial le pertenece al Partido AICO, no es menos cierto que él pertenece al Partido de La U y está en contraposición políticamente a sus intereses, en ese sentido está presentada la demanda”, agregó el abogado.

Mientras se resuelve la demanda de fondo, el abogado solicitó suspensión provisional para el concejal, pero le fue negada dicha petición por parte del Tribunal.