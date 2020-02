Es una persecución política, aquí no hay corrupción: gerente de la ESE de Salud Tundama

La gerente de la ESE de Salud Tundama, Claudia García, respondió a cada una de los cuestionamientos que hicieran varios concejales de Duitama con respecto al manejo de los recursos de esa entidad de salud.

Con lo relacionado al gasto de peajes y combustible por $25 millones en dos carros de alta gama, la gerente dijo que si hubo gastos pero no para su uso personal, sino para desplazarse a las ciudades de Tunja y Bogotá con el fin de realizar gestión para hablar con gerentes de las EPS, la secretaría de salud departamental, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

“No cuento con un subgerente administrativo ni un subgerente científico, por lo cual toda la gestión la tengo que hacer yo. Cuál es la gestión: tengo que liquidar contratos, verificar cartera, conciliar losas, contratar y hacer la gestión de la entidad. Tengo que desplazarme hacia Bogotá para hacer gestiones ante el Ministerio de Salud con la Superintendencia, el Icontec y la Nueva EPS”, explicó García a La W.

Así mismo, explicó que con ella se moviliza el personal administrativo y misional. “Por eso es la movilización pero no es para tipo personal”

Con respecto a los cuestionamientos de un contrato por $100 millones para la contratación para el manejo de redes sociales y publicidad, García respondió que la entidad no tiene un área de comunicaciones

“Nosotros somos una entidad de primer nivel donde promovemos la educación y la promoción de la salud, entonces qué se hace: contrato a una empresa para toda esa parte de comunicaciones que es una necesidades de la entidad para divulgar programas y campañas. (…) Se hacen videos, folletos, cartillas, diseño y no tenemos un área específica para sacar una gráfica”, explicó.

García se refirió a los $57 millones que denunció el concejal Pablo Santiago, de un evento para la entrega de la acreditación de la ESE. La gerente dijo que dicha entrega del certificado requería una logística que se adaptó en el parqueadero del hospital.

“El contrato incluye: el hangar, las sillas, la tarima, las campañas que se tenían que presentar, incluye un almuerzo que se dio para todo el personal de la ESE, para el ministro, el secretario de Salud y todos los funcionarios que asistieron. Eso no fue una fiesta, ese fue un evento para la entrega de certificado”.

Sobre la contratación a Saúl Aníbal Rodríguez como asesor jurídico de contratación y señaló que de pronto es una “suspicacia porque (Rodríguez) es el ahora secretario general de Duitama. Puede ser más bien pobres cuestiones políticas”.

De otra parte, García reconoció que efectivamente había una contratación por $250 millones pero no del año 2019 sino de todos los cuatro años de su gestión.

“Esos $255 millones obedecen a cuatro años que se gastaron, en los cuatro años tenemos un promedio de presupuesto de 30.000 millones, el cual ni siquiera hay 1%”, aseguró.

Con respecto al contrato de $37 millones de pesos con una agencia de viajes para la acreditación de la ESE, dijo que es falso que se trate de una agencia de ese tipo y que la entidad aparece en la Cámara de Comercio como Chie, Turismo, viajes y aventuras, donde sus actividades descritas son recreativas y de esparcimiento. “El contrato ustedes lo pueden verificar en el Secop que tuvo una duración de tres meses”.

Finalmente, García dijo que siente una persecusión, porque los concejales, aunque tiene todo el derecho de hacer el control político, se deben informar bien y no desinformar. "No crear cizaña y hacer ver acciones de corrupicón que no las hay".

