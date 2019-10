Escándalo en Santander por presunto "carrusel de créditos" en el Idesán

A raíz de varias denuncias que se han desatado en Santander con el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, de que se ha generado un carrusel de créditos de más de 10 mil millones de pesos sin garantías de devolución.

La W contactó a varios diputados de la región a quienes se les ha hecho créditos por parte de esta entidad, en principio, se contactó al diputado Edgar Suárez, quien indicó que ha realizado tres préstamos, el último de 73 millones de pesos, y aclaró que para esta solicitud le pidieron un deudor y codeudor, y el proceso duró cerca de mes y medio.

Dijo que esta diligencia se generó bajo libranza y su garantía es el ingreso y salario para saldar las deudas que tendría con el Idesán.

Entre tanto, desmintió que su esposa sea la fiadora de este crédito como lo han venido anunciando en otros medios de comunicación.

“La garantía es mi salario, es un préstamo bajo libranza, yo tengo un salario, me liquidaron esas primas que me deben y sobre esas primas, al día del corte que me hicieron el crédito, esas primas son las que me descuentan porque ya me las gané, si yo me retiro y renuncia, esas primas me cubren, mi trámite duró mes y medio, Por otro lado, mi esposa no es fiadora de ese crédito , es falso”, dijo el diputado.

Por otro lado, se consultó con el gerente del Idesán, Gilberto Mendoza, quien indicó que como banco se realizan créditos teniendo en cuenta que es una entidad financiera, además, dijo que todos los prestamos están soportados.

Resaltó que como garantía se realizan hipotecas de bienes por valores superiores del 130% al crédito.

“Las garantías son hipotecas en primer grado de bienes que soportan por más del 130% determinadas por peritos, los créditos que se han otorgado tienen sus respectivas garantías, análisis de créditos en la parte financiera y jurídica, hay que aclarar que no es tan complicado el otorgamiento de los créditos, están respaldados, es delicada la información que ha salido del instituto”, dijo.

El gerente de la entidad, indicó que hubo una visita por parte de la Contraloría departamental y actualmente se hace un informe que se entregará en una semana aproximadamente en una mesa de trabajo.