Estamos ante una persona que no está en sus cabales: Gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que se refirió al escándalo que se ha generado tras los audios en los que se habla de lo que sería un carrusel de contratos al interior de su administración y de repartija de dependencias del departamento a caciques políticos.

Lea aquí: Fiscal anuncia 6 líneas de investigación tras escándalo de presunta corrupción en Bolívar

Turbay hizo referencia al cuestionado exsenador, Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica, y quien lleva a su hijo, Vicente Blel Scaff, a la Gobernación, anotando que si se escuchan con detenimiento los polémicos audios es claro que quien habla "no está en sus cabales".

“Frente a lo que dice este señor solamente es escucharlo y entender que estamos ante una persona que no está en sus cabales, me he dedicado con mi equipo a ver semejante barbaridad de declaraciones, es sencillamente decir que no está bien de salud”, precisó.

Le sugerimos:

Como en los audios también se habla de apoyos electorales y de compromisos políticos tanto pasados como futuros, a Turbay se le consultó sobre la posibilidad de que se apartara del cargo por lo que queda del proceso electoral para dar mayores garantías, ante lo cual respondió: “no ha pasado por mi cabeza el hecho de no dar garantías en el proceso electoral, de no entregarme con absoluta transparencia a que los comicios del 27 de octubre se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente; esa no es un opción, por lo tanto la disposición nuestra es de más trabajo”.

Le puede interesar: Acueducto de Carmen de Bolívar está atrasado y no se culminará en la fecha prevista

Sobre el primer reporte de la Contraloría que indica que sí se habrían presentado irregularidades en la contratación del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, uno de los contratos de los que más se habla en los audios, el Gobernador señaló que aunque ha tenido retrasos espera que parte del mismo entre en operatividad en diciembre.