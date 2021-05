Estas son las cinco personas que han muerto en Risaralda durante el paro nacional

Desde el pasado 28 de abril iniciaron en el país las jornadas de protesta contra el Gobierno nacional y Risaralda ha sido uno de los departamentos donde se han registrado a lo largo de esta últimas semanas multitudinarias movilizaciones pacíficas, enfrentamientos entre fuerza pública y civiles, daños en bienes públicos y privados, capturas, denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias y exceso de fuerza por parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Sin embargo, lo más preocupante es que en el departamento se han reportado hasta la fecha cinco víctimas mortales durante el marco de protestas. Sus nombres son: Lucas Villa, de 37 años de edad; Evelio de Jesús Flórez, de 86 años; Héctor Fabio Morales, de 24 años, Brahian Gabriel Rojas, de 26 años, y Walter Buitrago Jaramillo, de 32 años.

Lucas Villa:

Tal vez la muerte registrada en esta zona del país que más ha conmocionado a nivel nacional es la de Lucas Villa, quien recibió ocho disparos en la noche del 5 de mayo cuando se encontraba en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira protestando de manera pacífica en compañía de decenas personas más.

Esa noche, Lucas fue trasladado al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde permaneció en cuidados críticos durante cinco días y falleció el 10 de mayo luego de que se le diagnosticó muerte cerebral. El hombre recibió los impactos de bala en el cráneo, cuello, tórax y miembro inferior derecho.

En entrevista con W Radio, la tía de Lucas, Martha Viviana de las Salas, contó quién era su sobrino y lo definió como una persona feliz, pacífica y amorosa.

“Él era un líder cultural, de enseñanza, de entrega para todo el mundo. El paso por la vida de mi sobrino fue muy corto, pero en medio del dolor profundo que siento, porque él era como mi hijo, él y yo estábamos muy conectados y éramos muy afines en muchas cosas, me enseñó grandísimas lecciones de vida y estuvo muy cercano a mi familia. En términos generales, él vino y cuimplió una misión”, dijo de las Salas.

Lucas, quien era estudiante de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnlógica de Pereira, se convirtió en un símbolo de la protesta social y pacífica en el país, especialmente en la capital risaraldense, donde cientos de personas a lo largo de estas semanas le han rendido decenas de homenajes y han realizado manifestaciones exigiendo justicia por su asesinato.

Su padre, Mauricio Villa, una vez falleció Lucas, expresó en entrevista con Caracol Radio que aunque aceptaba lo que había sucedido con su hijo, no iba a descansar hasta encontrar a los culpables de su muerte.

“Es un camino que tenía preparado Dios, la vida y lo acepto, pero quiero dar a conocer al mundo los pensamientos de Lucas. Era un romántico, era un bacán, una persona muy espiritual, que no le importaban las religiones, las razas o las edades, creía que el mundo se podía cambiar con una flor. Vamos a llegar a las últimas consecuencias para saber quién es el culpable de todo esto”, afirmó su padre.

A pesar de que la Policía Nacional ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permitiera esclarecer este crimen y destinó un grupo élite de investigación para el caso, hasta el día de hoy no se conoce ningún resultado sobre quienes serían los responsables de este ataque sicarial que además dejó a un joven de 17 años gravemente herido.

Brahian Gabriel Rojas:

Brahian Gabriel Rojas López era un joven que vivía en el municipio de La Virginia y en la noche del 28 de de abril se encontraba en el puente Franciso Ochoa de esa localidad en compañía de su hermano y varios amigos, donde se reunían frecuentemente.

En el lugar se registraban esa noche manifestaciones en el marco del paro nacional y más tarde hubo enfrentamientos entre el Esmad y los civiles.

Aunque Brahian y sus conocidos no habían acudido al lugar para protestar, aseguran que en medio del caos fueron confundidos con manifestantes y la Policía los atacó a golpes.

Thalía Rojas, hermana de Brahian Gabriel explicó en entrevista con W Radio que el joven no tenía idea de política ni de las manifestaciones que se llevaban a cabo.

“Mi hermano me contó que estaban juntos ahí porque, como decían ellos, ese era el parche de ellos. Tan segura estoy porque a mí hermano no le interesaba la política, no sabía nada de eso, nunca le interesó, no veía noticias, no tenía celular, ni siquiera sabía por qué estaban haciendo las marchas; a ello simplemente les gustaba parcharse ahí y la Policía los vio ahí sentados y no se percató de que no estaban marchando y prácticamente mataron a mi hermano”, explicó Thalía.

Debido a los ataques a los que estaba siendo sometido, el joven de 26 años decidió saltar al río para intentar ponerse a salvo de los golpes, sin embargo, quienes lo acompañaban esa noche relatan que Brahian se sumergió nuevamente porque la Policía le apuntaba con armas y el joven nunca volvió a salir a la superficie.

Su familia asegura que alertaron a la Fiscalía sobre su desaparición, pero el cuerpo de Brahian fue encontrado cuatro días más tarde en río Cauca a la altura del municipio de Sabanalarga, Antioquia, por los bomberos de esa localidad.

La hermana de Brahian Gabriel también indicó que el acompañamiento por parte de las autoridades con su familia ha sido nulo.

“Yo empecé a buscarlo a ver si lo tenían en algún CAI, luego lo busqué en Beltrán que es donde normalmente quedan todos los cuerpos que se ahogan en el Cauca, entonces nos los bomberos de Beltrán nos comunicaron los bomberos de más adelante, de Antioquia, a ver si por allá estaba, llamamos, enviamos fotos de él y de los tatuajes que tenía. Ahí fue cuando me llamaron, me mandaron las fotos y confirmamos que era él, pero yo hice la denuncia en la Fiscalía y ellos nunca me colaboraron con nada, yo lo encontré y después de que encontramos el cuerpo nadie me ha llamado”, explicó Thalía.

Hasta la fecha, las autoridades no han entregado ninguna información sobre las investigaciones con respecto a la muerte de Brahian Gabriel Rojas y su familia todavía está a la espera del dictamen de Medicina Legal para establecer cuáles fueron las causas de su muerte.

Héctor Fabio Morales:

Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años de edad, fue víctima de un ataque sicarial en la noche del 7 de mayo en frente del Museo de Arte de Pereira, donde recibió varios impactos de bala y, a pesar de que fue trasladado e intervenido quirúrgicamente en la Clínica Los Rosales, murió debido a la gravedad de las heridas.

El joven trabajaba como guarda de seguridad privada y, esa noche, luego de terminar su turno de trabajo, se disponía a regresar caminando hacia su casa debido a que no pudo utilizar su motocicleta ese día por el desabastecimiento de gasolina que había en la ciudad.

Héctor Fabio, junto a su familia, apoyaba el paro nacional y había participado en días anteriores de algunas jornadas de protesta en Pereira.

Según relató su madre, Yolanda Henao, en la Comisión de Paz que se realizó el 17 de mayo en la Asamblea de Risaralda, su hijo rechazaba las declaraciones que dio el 2 de mayo el alcalde de Pereira, Carlos Maya, en las que convocaba “a los miembros de la seguridad privada a crear un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”.

Horas después de estas declaraciones del alcalde, en Pereira se conoció un panfleto con amenazas para los miembros de la seguridad privada que decía: “A partir de la fecha los vigilantes, celadores y supervisores, serán blanco al igual que son la Policía… Como sabemos que los vigilantes tienen conexión directa con la Policía y al fijarlos como blanco y enemigo nuestro, no responderemos por los daños causados a su integridad física”.

Por lo anterior, la madre de Héctor Fabio Morales responsabilizó al mandatario municipal del ataque sicarial que sufrió su hijo.

“Él dijo que todos esos guardas de seguridad debían estar del lado de la fuerza pública y formar un frente común, y mi hijo ese día me dijo: -¿Mamá y, yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy yo a armar contra mi pueblo?- pero hoy hago responsable al señor Maya de esto, porque todos los que conocen a mi hijo saben que él es un hombre de bien, saben que el único delito, como lo dije el día del entierro, fue ser joven en un país en un caos, en un país sin oportunidades laborales y académicas para los jóvenes”, expresó Yolanda Henao.

Además, la mujer aseguró que, pese a su dolor, seguirá reclamando justicia por la muerte de su hijo e hizo un llamado a los congresistas que se encontraban en dicha Comisión de Paz (Roy Barreras, Criselda Lobo, Aida Avella, Esperanza Andrade y Antonio Sanguino) para que detengan la violencia que se vive en las calles del país.

“Créanme que yo tengo el alma rota, pero por muy rota que tenga el alma tengo que alzar la voz. Tengo que alzar la voz por ustedes y por el hijo mío, y por esas madres que no son capaces de salir a decir: ¿por qué al mío, por qué? Espero que esto pare, por Dios, ustedes tienen el poder, hagan algo, esto tiene que parar, ya no podemos seguir lavando las calles de Pereira con la sangre de nuestros jóvenes”, señaló Yolanda Henao.

Este caso también continúa hasta la fecha sin reportes o avances de la investigación por parte de las autoridades, quienes en ningún momento han entregado declaraciones sobre el caso o han ofrecido recompensas para quien ayude a esclarecer el crimen.

Evelio de Jesús Flórez:

Evelio de Jesús Flórez, un adulto mayor de 86 años de edad, que falleció en el municipio de La Virginia el 30 de abril por inhalación de gases lacrimógenos.

Esa noche, cerca a su vivienda, ubicada en el sector de la zona franca de La Virginia, cerca al puente Francisco Jaramillo, se registraron disturbios y enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

Evelio de Jesús se encontraba en su casa cuando una bomba lacrimógena lanzada por el Esmad cayó en la vivienda y le causó graves problemas para respirar al adulto mayor, quien pese a que fue trasladado al hospital municipal, perdió la vida esa misma noche.

Walter Buitrago:

El 28 de abril, día en que iniciaron las manifestaciones, Walter Buitrago Jaramillo, de 32 años de edad, falleció en Periera luego de que le pasara por encima un bus de la empresa Flota Occidental.

El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en la carrera 9 con calle 9, cuando se registraban enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes.

Tras conocerse este caso, la empresa Flota Occidental emitió un comunicado en el que informó que ese vehículo cubría la ruta Armenia - Pereira - Medellín cuando "se vivieron momentos violentos poniendo en riesgo poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y del conductor".

El comunicado aseguró que la empresa se encontraba colaborando con las autoridades para investigar lo sucedido y esclarecer los hechos, sin embargo, no se ha conocido ningún avance del caso hasta la fecha.