Esto dijo Dilian Francisca Toro ante una posible aspiración a la Presidencia

Desde la ciudad de Montería, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, no descartó una posible aspiración en las próximas elecciones presidenciales de Colombia en el año 2022, al señalar que “puede ser, pero todavía no he definido, estoy comprometida con mi Partido. Lo único que le digo es que, no hay soldado que no quiera ser general; muchas mujeres estamos capacitadas para ser presidentas de la República”.

Por otra parte, la líder política junto a los congresistas de Córdoba, eligieron el Directorio Departamental, el cual contaría con representación de mujeres, indígenas, jóvenes y trabajadores, “quienes tendrán la tarea de escuchar la voz de las regiones y hacer que esta tenga eco en el gobierno nacional”, se puntualiza por parte de la colectividad.

La mesa directiva quedó conformada así:

Presidente: Juan Yances.

Vicepresidente: Jorge Burgos (H.R.).

Secretario: Carlos Mario Romero.

Fiscal: Carlos Zapata (H.C.)

Junta Directiva: Erasmo Zuleta (H.R).

Junta Directiva: José Hugo Restán (Diputado).

Junta Directiva: Manuel Álvarez (H.C).

Indígenas: Jader Barrera.

Jóvenes: Félix Andrés Gutiérrez.

Mujeres: Nerly García.

Trabajadores: Nacor Díaz.

Finalmente, se indicó que El Partido de la U bajo el liderazgo de Dilian Francisca Toro, continuará visitando las regiones de Colombia.

“El país tiene líderes en los que podemos confiar. Estamos invitando a todas las personas que han hecho transformación de su entorno para que postulen sus nombres en las próximas elecciones de Congreso. En un solo mes ya son más de mil líderes inscritos en nuestro programa líderes para confiar”, sostuvo la líder de esta colectividad.