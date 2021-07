En firme condena contra médico por lesiones personales en Montería

La W Radio conoció que en firme quedó la condena del médico Ramiro Pestana Tirado, quien luego de acudir a todas las instancias procesales, no obtuvo respuestas a favor por parte de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, que lograran tumbar el fallo en su contra por lesiones personales.

Dicho fallo, fue emitido en 2019 por el Tribunal Superior de Montería, Sala Penal, en el cual se ratificaba la pena impuesta en primera instancia de un año y 5 meses de prisión domiciliaria. Por este mismo tiempo, el galeno estará inhabilitado para ejercer su profesión.

Lo anterior, es por los hechos denunciados por Diana Paola Cordero, quien resultó afectada tras someterse a un procedimiento estético-quirúrgico con el médico que no estaba capacitado para realizar el mismo.

La mujer víctima en este proceso, en su momento reveló que el actuar del galeno le dejó un agujero en su abdomen.

Cabe recordar que en la decisión del Tribunal se establece que “como primer aspecto relevante tenemos que el procesado, aun cuando se anunciaba y presentaba como cirujano plástico, no tenía dicha especialidad. Era graduado de la Universidad de Cartagena como médico y Cirujano (pregrado) y especialista en cirugía general de la misma Universidad. Si bien es cierto participó en cursos de cirugía estética y actualizaciones en cirugía plástica, no lo es menos que no tenía acreditado título de Cirugía Plástica”.

“Luego entonces, realizar cirugías de lipoescultura y abdominoplastia, además de injerto graso en glúteos, de alguna manera incrementó el riego que toda cirugía eventualmente tiene, al no contar con la idoneidad para tales procedimientos”, agregó el Tribunal en su momento.

Teniendo en cuenta lo expuesto y otras consideraciones, ese mismo organismo judicial determina “confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería, fechada mayo 6 de 2019, por medio de la cual se condenó al galeno Ramiro Alberto Pestana Tirado a la pena de 17 meses y nueve días de prisión y multa 8.6 Salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del punible de Lesiones personales culposas, donde resultó victima la señora Diana Paola Cordero Moreno”.

Finalmente, se informó a este medio que el médico debe acatar este fallo, de lo contrario, podría incurrir en el delito de fraude a resolución judicial.