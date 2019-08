"Excombatientes de las Farc no tienen ganas de volver al monte": Nuncio Apostólico

El Nuncio Apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, culminó su recorrido por Norte de Santander, donde tuvo un encuentro formal con los excombatientes del frente 33 de las Farc; quienes aún se encuentran concentrados en el Espacio Territorial de Reincorporación ETCR en la vereda Caño Indio del municipio de Tibú.

Desde Cúcuta, el representante del Papa Francisco en Colombia aseguró a W Radio que su objetivo era constatar cómo se encontraban los ex combatientes de las Farc, luego del anuncio de Iván Márquez, Jesús Santrich y alias "El Paisa" de rearmarse.

"La razón de mi visita primero es para verificar las condiciones del acuerdo de paz y el estado de ánimo de los excombatientes, lo que ha pasado con Iván Márquez lo veíamos venir; hace ya tiempo y las mismas Farc me pidieron que fuera asegurando a los ex combatientes que perseveran en la entrega de las armas, para asegurarles que no están solos (...) no los vamos a dejar a la buena de Dios, se cumpla o no se cumpla por parte del Estado todos los compromisos".



"Hay lamentables retardos -ustedes saben- que influyen en el estado de ánimo de la gente, pero mi constatación hasta ahora en cinco espacios territoriales, es que ninguno tiene ganas de volverse al monte (...) de allí no va a venir una mayor disidencia, la disidencia; es la que estuvo desde el principio o la que recluten ahora, algunos son venezolanos". Señaló el nuncio

El Nuncio Apostólico, también visitó la "Casa de Paso Divina Providencia" en Cúcuta, para revisar la atención de la iglesia a los migrantes venezolanos, quienes reciben más de 4.500 almuerzos diarios en la frontera colombo-venezolana.