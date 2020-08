Extrabajadores del Sagrado Corazón de Jesús se tomaron la vía a Valencia (Córdoba)

Este 12 de agosto, desde muy temprano, más de 50 extrabajadores del hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Valencia (Córdoba), se tomaron la vía que conduce a esta zona del Alto Sinú, exigiendo un pago cercano a los 915 millones de pesos. La deuda correspondería a vigencias anteriores.

“Este bloqueo en la vía de Valencia-San Pedro, a unos 200 metros del Puente de Río Nuevo, en el que están parados unos vehículos con exfuncionarios de la E.S.E. Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Valencia, es porque estamos reclamando dos meses del año 2019, a otros les deben tres meses más cuatro años de liquidación. Todos fuimos despedidos con la entrada de la nueva administración sin justa causa, unos 98 trabajadores”, precisa Milton Acosta, exfuncionario del centro asistencial.

Por su parte, el gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús, Alberto Vidal, aclara que estos pagos no serían de su resorte, sino que vincularía al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Córdoba.

“Están protestando porque no se les ha realizado el pago por parte de la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Salud, el pago de unas deudas de las vigencias anteriores, que se hicieron el compromiso con ellos y no les han cumplido. No tiene nada que ver con pago de prestaciones o mesadas de funcionarios actuales, este año se va al día en todo”, sostuvo el gerente de la E.S.E.

Entre tanto, este medio intentó buscar reacciones por parte del secretario de Salud de Córdoba, Walter Gómez, pero no fue posible.

Cabe indicar que este funcionario se había comprometido en una segunda oportunidad el pasado 4 de junio con los extrabajadores para el giro de los recursos, lo cual hasta hoy no se ha cumplido.

Esta es la tercera jornada de protestas que realizan los exempleados del hospital Sagrado Corazón de Jesús, quienes manifiestan que viven un verdadero drama, el cual se ha agudizado con la crisis generada por el coronavirus.