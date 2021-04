Familiares de mineros fallecidos en Caldas exigen entrega de sus cuerpos lo antes posible

En medio de una protesta que tuvo lugar en Irra, corregimiento de Quinchía, Risaralda, familiares y comunidad minera de la región, piden que se acelere el proceso de entrega, pues aseguran que solo sepultándolos podrán calmar el dolor de sus pérdidas.

Continúa la espera para las familias de los mineros que murieron atrapados en un socavón en la vereda El Bosque de Neira, tras ser inundada por la creciente del río Cauca el pasado viernes 26 de marzo y que luego de un proceso de recuperación de 22 días, el proceso siguió con el traslado de los cuerpos hacia Medicina Legal en Manizales para su identificación.

Por su parte, Ana Acevedo, madre de uno de los mineros pidió a Medicina Legal “que nos entreguen a nuestros familiares, como es eso que 30, 60 días, todo lo que duraron allá metidos en ese hueco, ya necesitamos que por favor nos los entreguen, ya no más dolor”.

“Primero nos dijeron que por ahí en cuatro días nos los entregaban, luego que ocho y ya dicen que 36, no creo que sea justo porque esperamos con ansiedad el rescate, para otra larga espera, estamos desesperados. A mí me duele en el alma tener que seguir con esta espera tan larga para retener unos cuerpos que ya con lo que les hagan, no nos los van a devolver vivos”, dijo entre lágrimas Rosa Morales, madre de tres de los mineros fallecidos.

Tras la consulta realizada a Medicina Legal sobre el proceso de identificación de los cuerpos, advierten que debido a las circunstancias en las que permanecieron durante esos días, no es posible identificarlos a través de las huellas dactilares o las placas dentales, por lo que la única manera es a través de pruebas de ADN, procedimiento que podría tardar hasta dos semanas.

Le puede interesar: Una persona muerta y cuatro más heridas dejó la caída de un rayo en Salamina, Caldas

Le puede interesar: Niño de cinco años falleció tras ser atropellado por un vehículo en Riosucio, Caldas