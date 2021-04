Firman pacto por la búsqueda de los desaparecidos por el conflicto en Buenaventura

Los órganos del sistema transicional (Unidad de Búsqueda, JEP y Comisión de la Verdad) firmaron, junto a las autoridades de Buenaventura y la ONU, el ‘Pacto por la Búsqueda - Buenaventura, territorio de paz’, una iniciativa por medio de la cual de forma articulada se buscarán más de 800 desaparecidos por el conflicto en esa población vallecaucana.

En la ceremonia, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, señaló que son seis los puntos que componen el pacto en los que se busca propender por una ruta común de colaboración para hallar a las víctimas.

"Que la búsqueda se asuma como parte de la agenda pública, no solamente de las autoridades, de manera que todos podamos reconocernos en un objetivo humanitario que es encontrar los desaparecidos y saber qué pasó con ellos" expresó.

Desde las víctimas se hizo un duro llamado al sistema, para que les entregue resultados tangibles. Así lo expresó Luz Dary Santiesteban, hermana de Luis Santiesteban y Pedro Santiesteban, así como lideresa de la Asociación Madres por la Vida y la Fundación Nydia Erika Bautista.

"Ser víctima de desaparición forzada es la peor tortura, es matar en vida a un ser humano (...) que este pacto que se está creando aquí, con todo respeto nosotras las víctimas que estamos ahí no somos de esto, de foto, y no somos un negocio, porque con el dolor no se juega y eso es para todas las personas que me están escuchando" dijo.

La Comisión de la Verdad en cabeza de su presidente el padre Francisco de Roux le dijo a Santiesteban que el Comisionado Leyner Palacios estará recibiendo el informe de su organización sobre las victimizaciones sufridas, el próximo 15 de mayo.

En la ceremonia también intervino la vicepresidenta de la JEP Alexandra Sandoval, quien expresó su compromiso con los familiares de las víctimas.