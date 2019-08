FLIP presenta queja ante Consejo Nacional Electoral contra Carlos Caicedo

La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP presentó una queja ante el Consejo Nacional Electoral contra el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, por considerar que los videos divulgados en Twitter por el también candidato a la Gobernación del Magdalena son violatorios a la libertad de prensa.

"Los días 14 y 15 de agosto, Caicedo publicó en su cuenta de Twitter dos videos en los que hace señalamientos en contra de periodistas y medios de comunicación que van en contra de los estándares constitucionales e interamericanos que lo obligan como ex funcionario y como aspirante a un cargo de elección popular a ser tolerante a la crítica y a mantener un discurso que no exponga a la prensa a mayores peligros. Esto, por supuesto, no implica que Caicedo no pueda criticar a la prensa, sino que debe hacerlo manteniendo un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo y recurriendo a la solicitud de rectificación cuando corresponda", afirma la FLIP en un comunicado.

En criterio de la fundación, dirigida por Pedro Vaca, las responsabilidades de los medios de comunicación son posteriores, y no previas, a la publicación. "Sin embargo, Caicedo pretende desde ya hacer responsables a los medios por publicaciones que no se han hecho. Siguiendo la tendencia de algunos líderes nacionales y mundiales, lo que se busca con este tipo de mensajes es generar en los ciudadanos la idea de que toda crítica es su contra es falsa y malintencionada", resalta en otro aparte de su comunicado.

Caicedo, sobre el primer cuestionamiento realizado a un video en el que señala que "personas inescrupulosas" estarán "comprando periodistas" para tergiversar su proyecto político, respondió con un nuevo video donde -con actores- representa la situación: una persona que estaría ordenando comprar periodistas y difamar al dirigente de Fuerza Ciudadana.