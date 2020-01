"Fui víctima de robo y por eso quedé incomunicado", asegura Fernando Bello

Fernando Bello Mendoza, el fotógrafo oriundo de Tunja (Boyacá) explicó que el motivo de su desaparición, reportada desde hace dos días, fue la incomunicación generada por haber sido víctima de un robo.

Bello comentó que la situación se presentó el pasado 14 de enero en el sector de Gaira, muy cerca al balneario de El Rodadero. "Estaba en el hostal y no me abrieron y al buscar uno nuevo pregunté en la calle si conocían y un muchacho me dijo que me llevaría, pero terminé en una calle oscura y allí me quitaron las cosas".

En el asalto perdió su teléfono celular, el cual, los delincuentes, habrían intervenido. En ese proceso, al parecer, retiraron de las redes sociales al fotógrafo y comunicador boyacense.

"Quedé completamente incomunicado y de allí se genera la alarma de mi desaparición, pero yo estoy completamente bien. Quiero agradecer a los colegas que han sido solidarios (...) La Policía ha estado muy atenta y ha respondido de manera muy oportuna", remarcó Bello.