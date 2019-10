Gobernador Amaya denunció ante la Fiscalía al exsenador Rigoberto Barón

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, confirmó que interpuso una denuncia penal contra el exsenador Rigoberto Barón por injuria y calumnia, luego de que este último publicará en su red social una imagen de un chat donde aparece la foto del mandatario boyacense coordinado una encuesta de intención de voto a la Gobernación de Boyacá.

"Me tuve que desplazar hasta la Fiscalía General de la Nación aquí en Tunja para interponer una denuncia penal contra el exsenador Rigoberto Barón por injuria y calumnia por poner en su cuenta de red social un montaje y un supuesto chat del gobernador, él (Barón) tiene el descaro de utilizar mi foto y hacer un montaje con cosas tan seria como allí se dicen, para desinformar y calumniar donde supuestamente yo contrato encuestas, cuando nunca lo hecho", dijo.

Con respecto a las declaraciones de los candidatos de otras campañas que señalan a Amaya de supuesto respaldo al aspirante Verde, Ramiro Barragán, el gobernador respondió: "Lo que están esperando algunos candidatos es que yo me pronuncie del tema electoral y no lo voy hacer, no voy a caer en la trampa de ellos, a salir a pronunciarme de uno u otro sentido”.

A propósito de la encuesta revelada por CMI el pasado 15 de octubre, el candidato de la Alianza Verde, Ramiro Barragán, dijo: "me siento feliz y orgulloso de todo el respaldo que me han brindado los boyacenses, pero debemos seguir trabajando".

El candidato del uribismo, Jonatan Sánchez, sostuvo que la encuesta “no me da confianza porque no es georreferenciada, es una encuesta que se hace por vía telefónica a 1500 personas que no sabemos el mecanismo de cómo se realiza”.

Entre tanto, el candidato del Mais, Giovanny Pinzón, dijo que la encuesta es tendenciosa y no refleja lo sucedido en las calles y agregó: "favorecen a quienes las pagan y nuestra campaña no tiene como pagar $90 millones que vale una encuesta".

Es de señalar que los resultados del Centro Nacional de Consultoria a la pregunta “Si las elecciones para elegir al gobernador de Boyacá fueran el próximo domingo ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?

Ramiro Barragán de la Alianza Verde 51%

Jonatan Sánchez del Centro Democrático 22%

Olmedo Vargas de Colombia Renaciente 6%

Giovanny Pinzón por el Movimiento Mais 4%

Votaría en blanco 5%

Ninguno de los anteriores 5%

Ns Nr 7%