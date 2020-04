Hace 18 meses no se le paga a médicos en Villavicencio

Un enfermero en Villavicencio denuncia que sus colegas y él, que trabajan en la Clínica Marta, llevan dos años sin recibir sus salarios, prestaciones, seguridad social, y tampoco tienen garantías para poder trabajar.

Se trata de Lenin Lozano, quien contó en Sigue La W que "ellos hicieron y deshicieron con nosotros, y no nos pagaban. Teníamos que ir a pie para trabajar y fue muy triste llegar a esta situación".

"Nosotros no teníamos medicamentos, no teníamos nada y el director de la clínica es muy intransigente, demandó a los empleados, es un mentiroso de miedo".

Humberto Torres, gerente y socio Clínica Marta, por su parte, negó estas acusaciones y dijo que los enfermeros están bloqueando las oficinas del centro médico.

"enemos un proceso andando en el tribunal (...) la clínica se dio en comodato a la Alcaldía, por la pandemia. Está funcionando".

Lenin dijo que ellos no cerraron la clínica, sino que la anterior gerente cerró el área de Urgencias y además destacó que no ha habido esfuerzos por pagarles "Los administrativos han venido cuatro veces dizque a cobrar y no lo han hecho, tengo los videos de los administrativos viendo pornografía, ¿qué plata iban a conseguir? ninguna".