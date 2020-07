Hasta que subsanen hallazgos, clínica en Sogamoso podrá reabrir servicios

El secretario de salud de Boyacá, Jairo Santoyo, se reunió con el alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso y Víctor Quemeba, gerente de la clínica Julio Sandoval Medina en donde analizaron la situación de la IPS y establecieron compromisos para subsanar los hallazgos que determinaron su cierre temporal.

"Hicimos una mesa para que el alcalde Rigoberto Alfonso conociera de primera mano, y de manera detallada, el informe que generó la secretaría de Salud para tomar la medida", dijo Santoyo.

Según el funcionario debe quedar claridad, la medida se tomó con el fin de controlar un posible riesgo que existía al interior de la clínica frente a la prestación de los servicios.

"Desafortunadamente no puede funcionar un servicio de radiología cuando las licencias de sus equipos están vencidas, unos servicios de laboratorio cuando no hay reactivos y el talento humano no se encuentra contratado", explicó.

Así mismo, Santoyo sostiene que el gerente Quemba reconoció los hallazgos y en esa medida se comprometió a solucionarlos y una vez los subsane se podrán reabrir los servicios.