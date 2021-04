¡Heroica labor! Agente de tránsito evitó el suicidio de un hombre en Cali

La agente de tránsito 555 Alejandra Ramírez, adscrita a la Secretaría de Movilidad de Cali, evitó que un hombre se quitara la vida, cuando este pretendía lanzarse desde un puente en la vía Cali – Jamundí.

Al notar la actitud sospechosa del hombre, sobre el nuevo puente de la carrera 100 con calle 25, en la vía hacia Jamundí, la funcionaria se le acercó para persuadirlo, conversaron por unos minutos, le pidió el contacto de su mamá y al comunicarse con ella logró que llegara hasta el lugar para finalmente reunirse en familia.

El desconsolado hombre, le había escrito una carta a su señora madre en donde le ofrecía disculpas por lo que iba a hacer.

"En medio de la labor que desempeñamos diariamente ayudamos a la ciudadanía. Somos agentes de tránsito, pero también seres humanos con un corazón muy grande que ponemos al servicio de la comunidad y el Distrito Especial de Santiago de Cali. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes conmigo, para evitar que esa vida se perdiera", manifestó la agente Alejandra Ramírez.

Y con mucha emoción también agradeció el haber estado presente para ayudar a este ciudadano y a su madre. “Es una señora mayor y cuando la llamé para comentarle la situación, estaba muy agradecida, no solo conmigo sino con los agentes de tránsito de Cali y los ciudadanos que me ayudaron. Me siento como una heroína", expresó.

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo Caicedo, aseguró que el organismo a su cargo siempre está atento a los requerimientos de la ciudadanía, no solo trabajando por la seguridad vial y la movilidad sino también resolviendo sus necesidades.

La guarda 555, se siente orgullosa de su labor heroica, ya que logró evitar una tragedia familiar.