El Valle del Cauca tendrá confinamiento total de viernes a lunes

La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció el confinamiento total en el departamento, desde las 8:00 p.m. de este viernes, hasta las 5:00 a.m. del lunes 19 de abril.

El anuncio lo hizo ante la ocupación en un 90% de las Unidades de Cuidado Intensivo, por lo que fue declarada la alerta roja hospitalaria. Con la aplicación de dicha medida, se limita la actividad quirúrgica y quedan abiertos los servicios de baja y mediana complejidad.

"Se sube el nivel de alerta porque se incrementó un poco la ocupación de camas de UCI con casos de COVID y no logramos desocupar camas de otras patologías, y a pesar de tener más de 100 camas libres no tenemos el porcentaje que nos permita tener la libertad y no tomar medidas adicionales en la movilidad y de la alerta roja que nos obliga el Gobierno nacional", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.

El lunes 19 de abril, cumplido el confinamiento decretado por la Gobernación del Valle del Cauca para este fin de semana, se evaluará la situación para saber si el nivel de alerta en la red hospitalaria cambia. De igual manera, se revisará el suministro de medicamentos en las instituciones de salud pública y privada.