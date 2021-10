Hijo del alcalde de Cartagena lanza movimiento político para llegar al Congreso

En medio de críticas, este jueves Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena William Dau, lanzó el movimiento político “Fuera Malandrines”, con el que busca llegar al Congreso de la República.



“No hay diferencias entre gobiernos malandrines o antimalandrines si ambos disputan en el terreno de la política con el deplorable argumento del clientelismo hecho a base de ops y el nepotismo ejercido por los hijos del poder”, trinó el abogado Danilo Contreras, quien ha criticado el actual gobierno.



Los cuestionamientos a este naciente movimiento le vienen por cuenta de la estrecha relación entre ese grupo político y el gobierno distrital, porque además del hijo del alcalde, es liderado por Lidy Ramírez, la exzarina anticorrupción del arranque de gobierno de Dau.



Ramírez, es vista como un poder a la sombra en la administración Dau y será integrante de la lista a la Cámara de Fuera Malandrines. Ella ha tenido poder en el gobierno actual donde al menos seis personas de su grupo más cercano han recibido 12 OPS (Órdenes de Prestación de Servicio), desde el año pasado. Primero, en el Departamento de Salud y posteriormente en la Secretaría de Participación Ciudadana.

Según reportó el portal La Contratopedia Caribe, Ramírez es vista por miembros del gobierno cartagenero como una persona “que le habla al oído al alcalde Dau”.



Ante los cuestionamientos que empiezan a conocerse desde las redes sociales, el alcalde Dau ha dicho en medio locales que si bien es cierto que son personas de su grupo las que hacen parte del nuevo movimiento, él no está haciendo proselitismo a su favor. “Es gente que sigue mis orientaciones, mi hijo está metido ahí, pero lo está haciendo por iniciativa propia y no es él, es un poco de gente que me apoya; pero yo no puedo participar en ese movimiento porque como alcalde lo tengo prohibido”, dijo a Caracol Radio.