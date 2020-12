Incautan más de mil botellas para envasar licor adulterado en la ciudad de Montería

Personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, informó que mediante dos diligencias de allanamientos a inmuebles ubicados en la zona céntrica de la ciudad de Montería, se logra la captura en flagrancia de un ciudadano de 44 años de edad, por el delito de imitación o simulación de alimentos, producto o sustancias.

Una fuente humana habría suministrado información en la que se establecía que una persona al parecer se encontraba realizando y envasando licor adulterado, con el propósito de ser comercializado en toda la ciudad. “Una vez listo, estampillado y envasado lo distribuye a bajo costo en discotecas, tiendas de barrio y estancos de licor”, se establece por parte de las autoridades.

“Es así que nuestros funcionarios inician la investigación que permite solicitar ante un fiscal las diligencias de allanamientos de unas residencias en el centro de la ciudad que servían como laboratorio y almacenamiento”, se establece en el comunicado de prensa emitido por parte de la Policía.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el lugar se encontraron los siguientes elementos: 679 botellas de Buchanans, 165 empaques de Buchanans, 50 sellos de Buchanans, 30 etiquetas de Buchanans, 176 tapas de botellas de Buchanans y 19 estampillas para licor Buchanans.

Asimismo, 335 botellas de Old Parr, 41 empaques de Old Parr, 84 tapas de botellas color negro de Old Par, 29 tapas de botellas color dorado de Old Parr, 22 estampillas de Old Parr y 5 botellas de vino Sansón.

La Policía también halló 14 botellas Red Label, 23 botellas Golden Label, 16 botellas de Grand Lord, 2 botellas de Elite Reserva y 22 botellas de licor adulterado Buchanans Master listas para ser comercializadas.

Según los investigadores, la persona capturada, al parecer, llevaba cinco años lucrándose de esta actividad criminal sin importarle el estado de salud de las personas que consumían ese producto.

“Se pudo evidenciar que generaba un total de $107.000.000 pesos colombianos en ganancias solo en una temporada de fiestas y dividendos superiores a los 214 millones de pesos aproximadamente durante el resto del año, realizando un promedio en todas las ventas a pequeños comerciantes en el municipio de Montería”, precisaron las autoridades.

La Policía informó que esta acción se desarrolló en el marco del Plan Navidad Próspera y Segura.