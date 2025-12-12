Escrutinio especial que definiría al nuevo presidente de Honduras comenzará este sábado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará el próximo sábado un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó este viernes a EFE una fuente oficial.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales.

Escuche W Radio en vivo: