Internacional

Escrutinio especial que definiría al nuevo presidente de Honduras comenzará este sábado

2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales.

Elecciones en Honduras. Foto: Emilio Flores/Anadolu via Getty Images

Elecciones en Honduras. Foto: Emilio Flores/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará el próximo sábado un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó este viernes a EFE una fuente oficial.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el sábado el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales.

