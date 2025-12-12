Descubren red que tramitaba documentos de identidad a dominicanos prófugos de la justicia

En un operativo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Servicio Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, fue descubierta una red delictiva señalada de proveer de documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos reportados como prófugos de la justicia.

Las capturas se hicieron efectivas en Medellín (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba).

Se trata de Natalia Patricia Garcés Galeano, alias ‘La Madrina’; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias ‘Yeyo’; y el auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, Andrés Felipe Saltarín Cartagena.

Según la Fiscalía, los detenidos habrían participado en 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como colombianos a hombres y mujeres que tenían procesos judiciales en República Dominicana, país de donde eran oriundos.

La investigación permitió determinar que se gestionaron pasaportes para poder viajar a México, Perú, Ecuador o Brasil, y desde ahí trasladarse a Estados Unidos y países de Europa.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Garcés Galeano sería la principal articuladora y cabecilla; mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los extranjeros a cumplir las diferentes diligencias, representarlos ante las diferentes autoridades administrativas y reclamarles los pasaportes en las gobernaciones de Santander y Huila, y las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas)”, informó la Fiscalía.

Sobre el funcionario de Medellín se conoció que el ente acusador lo señala de “aprovechar su cargo en la registraduría auxiliar para recibir a los dominicanos, tomar huellas y fotografías y facilitar los demás requisitos de ley para garantizar la expedición de los documentos”.

Aceptaron cargos

Ante el abundante material probatorio recopilado, un fiscal de la delegada contra la Criminalidad Organizada imputó a estas tres personas, de acuerdo con su posible rol y participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los cargos fueron aceptados por Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina, y su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado.

