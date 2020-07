Indio Rómulo hospitalizado en Bogotá por insuficiencia respiratoria

En diálogo con La W, Efraín Mora, confirmó que su padre, Rómulo Augusto Mora, de 89 años de edad permanece hospitalizado en la Clínica Colombia por una insuficiencia respiratoria por neumonía.

“Está hospitalizado no lo han atendido adecuadamente. No nos dan información donde le han puesto pipeta sin oxígeno y no sabemos mucho. Por ahora tengo que decir que mi padre no tiene coronavirus, que yo sepa”, dijo Mora.

Sostuvo que el Indio Rómulo, en los últimos días se sentía con respiración jadeante, entonces decidieron llevarlo a la Clínica.

“No está respirando adecuadamente. Hemos preguntado si podemos comprar el oxígeno y dejárselo allá, no nos han dado respuesta. No podemos llevarlo sin autorización de un médico”, explicó.

Según Mora, está buscando todas las salidas posibles para que su padre, oriundo del municipio de Monguí , Boyacá sea atendido adecuadamente.

La familia, insiste que al Indio Rómulo se le ha cuidado severamente, en época de pandemia y por ello consideran no debe tener el coronavirus.

Es de recordar que Rómulo Mora es muy reconocido en el munco de la cultura por ser un destacado declamador de poesía campesina.

En mayo de 2013 recibió el premio Vida de Palabras, en homenaje a sus más de cincuenta años de vida artística en la radio, el cine, la prensa y la televisión nacional.