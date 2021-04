Investigan campaña del alcalde de Villa de Leyva por concierto de Paola Jara

El alcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos confirmó que el Consejo Nacional Electoral, le notificó, que le está adelantando una investigación por un concierto de Paola Jara al cierre de su campaña electoral.

"Nosotros hicimos nuestro respectivo descargo, igualmente entregamos información de nuestros libros contables de la campaña al CNE y estamos a la espera de la decisión que tome", dijo.

Según Castellanos, se demostró que el proceso de contratación de Paola Jara se dio a través de donaciones de recursos y están registrados en los libros contables.

En consecuencia, se está verificando el monto qué se le pagó al artista corresponde a la realidad. "Hay se maneja discrecionalidad del manager del artista".

Según el mandatario municipal, por el concierto se pagó $25 millones.

"Tengo una tía que no me quiere, no me deja descansar y pues todos esos procesos y pues ella no se cansa de ir a los estrados judiciales a poner denuncias en contra mía", dijo.

W Radio consultó al CNE, sobre el proceso y confirmó que “se está revisando si ese gasto superó los topes de campaña”.

Por su parte, Dora Castellanos, tía del alcalde, asegura que la denuncia la interpuso ante la Personería que luego la remitió al CNE porque, según ella, se violaron, supuestamente, los topes de la campaña.

"A ese concierto asistieron más de 5.000 personas y para nadie es un secreto que la logística presentada ese día era exagerada se ofreció cerveza, carne y comida en cajas de cartón. En ese concierto además de Paola Jara participaron otros artistas y yo creo que hay una violación al tope", dijo.