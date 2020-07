Invima advierte que no hay evidencia científica sobre eficacia de la Ivermectina

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), señaló a través de un comunicado que no existe evidencia científica que garantice que los pacientes con COVID-19, tratados con el medicamento ivermectina, presenten mejoría o se recuperen de la enfermedad, lo que deja sin respaldo la propuesta de la alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, de distribuir el fármaco en los hospitales de los municipios más afectados por el virus.



Las autoridades de la región, basan sus argumentos en las recomendaciones del Comité de Expertos en Salud del Valle del Cauca, COPESA y en estudios realizados en países como Ecuador y Perú. Sin embargo, el Invima advirtió, no sólo la falta de eficacia del antiparasitario en pacientes con coronavirus, también las contraindicaciones en embarazadas y mujeres en lactancia, menores de 5 años o con peso inferior a 15kg, pacientes con meningitis, hepatopatías o con asma bronquial, también con trastornos del sueño.



Además, el medicamento, no ha sido estudiado en pacientes con enfermedades renales, entre otras.



Según la entidad, las reacciones adversas más frecuentes del fármaco son: astenia y fatiga, dolor abdominal, anorexia, constipación, diarrea, náusea y vómito; somnolencia, vértigo y urticaria.



Aunque no se ha autorizado la distribución masiva del medicamento, el Invima aprobó un estudio clínico en Cali, que involucra el uso de la ivermectina en pacientes adultos con sintomatología asociada al COVID-19, liderado por el Centro de Estudios en Infectología Pediatría S.A.S. (CEIP), siendo la única institución en el país autorizada para el desarrollo de estudios clínicos en humanos con el medicamento.