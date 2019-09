Jorge Iván Ospina sería una desgracia para Cali: Juan Carlos Martínez

Crece la polémica alrededor de la entrevista que el exsenador Juan Carlos Martínez, mejor conocido como El Negro Martínez, le concedió a la emisora Radio Calidad de Cali.

El político a quien la Corte Suprema de Justicia le decretó la extinción del proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, sorprendió al arremeter contra el candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, con quien ha tenido una relación cercana.

Martinez habló del respaldo que le brindó en el pasado a Ospina y expresó su malestar porque al parecer el líder del partido Alianza Verde le incumplió con una serie de acuerdos a los que habían llegaron en el año 2007, cuando le dio su aval para que llegara a la alcaldía de Cali.

"Cuando le preguntan por juan carlos martínez dice que lo apoyé pero que no hizo ningún compromiso. Claro que hizo acuerdos que cumplió parcialmente. Habían unos acuerdos de darle dignidad al pueblo negro que no se los dio, hubo unos acuerdos de sacar adelante propuestas como la universidad distrital los cuales no tuvo en cuenta, no eran importantes para el".

El exsenador también aprovechó el espacio para aclarar, que no apoya la candidatura de Jorge Iván Ospina y le pidió a Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá, que no lo involucré más con el ex alcalde de Cali.

"No tengo ningún interés de que Cali vuelva a pasar por la desgracia de volver a tener un alcalde como Jorge Iván Ospina porque él no es buena persona, no es amigo. La señora Claudia no puede venir a decir que yo lo respaldo", agregó Martínez.