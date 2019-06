Jueces de Paz en Barranquilla sin herramientas para trabajar

58 Jueces de Paz en Barranquilla, calificaron como “Lamentable” la situación que atraviesan actualmente, ya que carecen de las herramientas necesarias para según ellos “Hacer un trabajo digno e idóneo.”

Señalan además, que no cuentan con el respaldo serio del Consejo Superior de la Judicatura, quien no les brinda los insumos para poder cumplir con sus necesidades.

“No nos han dado ni un lápiz, ni una hoja de papel, carecemos de un computador, no tenemos los insumos mínimos para desempeñar nuestra labor, la mayoría no tenemos oficinas, no contamos con un respaldo serio del Consejo Superior de la Judicatura, que nos permita desempeñarnos óptimamente. Ha pasado que dos o tres jueces se reúnen, tienen que pagan el local, y otros hasta no ejercen porque no cuentan con los recursos.” Indicó Juan Álvarez, Juez de Paz de la localidad Suroriente.

Por último, dijeron que esta situación ya fue puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, pero que desde hace dos años no reciben ninguna respuesta.

“Dicen que ya viene el recurso, que nos han puesto a llenar una fichas con nuestras necesidades, pero ya llevamos prácticamente dos años en esto y nada. El distrito el día de nuestra posesión nos dijo que contábamos con su ayuda, para que pudiéramos desempeñar nuestro trabajo bien.” Concluyó Álvarez.