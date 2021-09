La iniciativa que construye casas de plástico en Cartagena

Desde hace un mes Ruth Lara vive en una casa hecha de plástico reciclado. Ha llovido varias veces en Cartagena durante las noches y la temperatura exterior ha bajado hasta los 24 grados centígrados. Pero Ruth debe apagar el ventilador y buscar doble cobija, ya que su casa de plástico es increíblemente fresca y no retiene el calor monumental que normalmente hace en la ciudad.

"Por las noches tengo frío, y eso es genial, es una casa muy fresca, excelente", dice esta mujer mientras carga a su pequeño de 4 años.

La casa de Ruth es una de las 40 que donó la empresa Esenttia a trabajadores de sus empresas contratistas. Están ubicadas en el barrio Bicentenario y fueron construidas en tiempo récord, utilizando entre 6 y 7 toneladas de plástico reciclado, lo que equivale a unas 20.000 botellas PET de 1.5 litros, o a unas 2.000.000 de tapas plásticas.

Así es, la botella en la que usted se tomó una gaseosa en el almuerzo, si se dispone adecuadamente, puede terminar siendo parte de una vivienda.

El proceso constructivo es seguro, de hecho, en el último lote de viviendas, Essentia incorporó plástico a la base de concreto de la vivienda, haciéndola más duradera y resistente a fenómenos naturales como los terremotos. La idea es, a futuro, reducir también la dependencia del cemento y aprovechar materiales como estos que brindan toda la confianza y seguridad a una vivienda.

Joaquín Quintero también vive en una casa de plástico desde hace 3 años. "Yo vivía en una casa de ladrillos, y estar acá es una experiencia maravillosa. El calor no se mete a la vivienda, el plástico reciclado no se corroe, no se deteriora contrario a lo que pasa con un ladrillo o un bloque de cemento", explica.

A Joaquín le gusta tener invitados, pero solo para ver la cara de asombro ante una vivienda de plástico. "Acá ha venido gente que hace años no veía, llegan con la excusa de visitarme solo para ver la casa", dice.

"Hubo mucha incredulidad en mi familia, en los vecinos. Llegaban hasta acá a tocar la casa para ver si en verdad era plástico y quedaron asombrados al enterarse de todo lo que puede salir si tomamos conciencia y usamos bien el plástico", agrega.

Estas casas hacen parte de un programa social emprendido por Essentia denominado 'Polihábitat'. La idea es hacer pedagogía con hechos sobre el uso responsable del plástico, la disposición adecuada del mismo y cómo esto permite transformarlo en mobiliario de utilidad como estas casas.

Polihábitat inició en 2013, y a la fecha ha logrado recuperar más de un millón de kilos de plástico para estos proyectos sociales en los cuatro puntos cardinales de Cartagena.

La iniciativa ha logrado donar 40 viviendas, 16 parques en comunidades vulnerables, 11 muelles en la bahía interna en los barrios Manga y Bocagrande, 50 macetas en el Centro Histórico, 36 puentes sobre canales y caños de la ciudad, 17 pérgolas en estaciones del sistema de transporte masivo y 330 metros lineales de esas pérgolas en el patio portal, así como 2 letreros gigantes con el nombre de la ciudad ubicados en Marbella y la vía Perimetral.