La Policía Nacional niega participación en el atentado a Lucas Villa

En las últimas horas se conoció una denuncia hecha por Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, la cual indicaba que, presuntamente, el asesinato de Lucas Villa habría sido el resultado de una operación ilegal conjunta entre el grupo delincuencial organizado Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional.

Debido a este señalamiento, el general Fernando Murillo, encargado de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, desmintió la denuncia asegurando que no hay miembros de la Sijín involucrados en este hecho de sangre.

"Es preocupante para institución cómo un ciudadano está acusando directamente a la Policía Nacional de haber hecho parte de un hecho criminal delictivo como es la pérdida humana de Lucas y las lesiones a otros dos jóvenes, por eso mismo es que yo estoy como director de la Dijín diciéndole al país que hasta el momento en la investigación no hay ningún compromiso de funcionarios de la fuerza pública en ese hecho", indicó el general Murillo.

Además, el general Murillo aseguró que están prestos a recibir todas las denuncias que ayuden a dar con el paradero de quienes dispararon el pasado 5 de mayo en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira.



Al preguntársele sobre algunas inconsistencias que se habrían registrado en torno a este caso, como el no funcionamiento de las cámaras de seguridad, la falta de iluminación en el sector del tiroteo y la ausencia de uniformados en el CAI más cercano al lugar de los hechos, el director indicó que esos temas los están indagando y que serían responsabilidad de las Alcaldías de Pereira y Dosquebradas.



"Con nuestra Fiscalía General de la Nación estamos en detalle mirando cada situación que se presentó con anterioridad en el lugar de los hechos, esto tiene que ver con cámaras, luces, servicio de la Policía, y dentro de la investigación se está indagando cada uno de los elementos que se tiene que establecer realmente qué pasó. Lo de las cámaras está claro que no era un problema de ese día y llevaban varios años sin servir y ya la responsabilidad de si debían servir o no pues estamos mirando las instancias, no solo a nivel de Policía, sino que depende de temas administrativos a nivel municipal", aseguró el general Murillo.

Por último, reiteró que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que la Policía Nacional está ayudando en todo lo necesario para que el caso no quede en la impunidad. Además, hizo hincapié en que la hipótesis que se maneja actualmente es que la banda criminal Cordillera sería la responsable de este crimen.