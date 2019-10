La respuesta de los verdes en Boyacá a acusaciones de Franco contra gobernador Amaya

Jaime Raúl Salamanca, jefe de debate de la campaña del candidato a la Gobernación de Boyacá Ramiro Barragán, de la Alianza Verde, dijo que es respetuoso de la decisión que tomó el ex precandidato de esa misma colectividad, Omar Franco, de unirse a la opción política del Uribismo, liderada por Jonatán Sánchez.

“El doctor Omar Franco nunca fue de la Alianza Verde, realmente quiso ser candidato, estuvo en proceso de pre-consulta con el doctor Ramiro Barragán, pues fue derrotado en una encuesta que se le hizo a la ciudadanía y que tuvo total transparencia. Somos respetuosos, y él es libre de tomar sus decisiones”, dijo Salamanca.

Sobre los señalamientos que hizo el exdirector del Ideam, al gobernador Carlos Amaya de presunta participación política a favor de la campaña de Barragán, el jefe de debate de la Alianza Verde dijo: “Él (Franco) está en campaña y es lógico que haga ese tipo de acusaciones, son falsas, con verdades a medias y nosotros no vamos a caer en ese juego”.

Durante el acto de adhesión a Sánchez Garavito, Omar Franco hizo cuestionamientos al Gobierno departamental por lo que llamó "descarada intervención en política"; al mismo tiempo llamó la atención de los organismos de control para que intervengan.

"Le puedo decir al departamento lo que pienso y lo que siento sin temor alguno, a mí no me asiste el temor de un puesto o de un contrato para poder decirle al señor gobernador que no puede seguir haciendo política de manera deliberada", dijo en su momento el exdirector del Ideam, Omar Franco.

Con respecto a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender por término de tres meses a dos funcionarias de la Gobernación por supuesta participación en política a favor del candidato Barragán, la administración departamental mostró respeto por dicha decisión al tiempo que hizo un llamado a los funcionarios a abstenerse de participar en actividades proselitistas.

“La administración departamental se permite aclarar que las dos personas objeto de la suspensión, en el momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos, llevaban a cabo su judicatura (una de las cuales ya la terminó), en el marco de los requisitos que exige la ley para optar por sus títulos profesionales como abogadas”, expresó.