La UAPA cuestiona la demora en el inicio del PAE en Santa Marta

El pronunciamiento lo hizo la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 'Alimentos para Aprender', (UAPA), quien asegura que la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha superado el plano de las promesas de inicio, pues, hasta el viernes pasado no existía una información que confirmara el arranque de la estrategia.

Lea también: PAE de Santa Marta explica el retraso en la entrega de alimentos

Esta apreciación va de la mano con el llamado de atención que hizo recientemente la Contraloría a las 74 entidades territoriales que, a pesar del calendario, no estaban entregando los alimentos a la población beneficiada.

“Santa Marta ha tenido problemas con el arranque de esta vigencia, aún no reportan el día de inicio. Nosotros generalmente no funcionamos con razones si no con hechos. Nuestros reportes no obedecen con que nos digan que van a empezar, si no a que nos manden evidencias”, dijo el director de la UAPA, Juan Carlos Martínez.

Este cuestionamiento se da a pesar de las explicaciones entregadas por la Coordinación distrital del PAE, quien aseguró que el suministro de las raciones empezará en los primeros días de marzo.

Le puede interesar: Preocupación en Santa Marta por el bajo número de vacunas que llegarán a la ciudad

Para este 2021 la cobertura de niños beneficiados en la ciudad aumentó, ahora el programa será de 48.088 unidades, con un costo de $22 mil millones de pesos.