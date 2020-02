La versión de la madre del bebé que solicitó interrumpir su embarazo

La decisión de abortar un bebé, según el padre, de siete meses de gestación, generó un debate en el País, y aunque la madre no ha revelado detalles de la situación, en una entrevista con un medio de Popayán dijo que se sentía afectada psicológicamente.

Un día después de que Juan Pablo Medina, padre de la criatura, realizara un plantón en las afueras de la Clínica La Estancia, la madre dijo a la emisora Radio Súper que no fue presionada como lo aseguró su expareja y afirmó que nunca hubo felicidad con la llegada del bebé.

“Él se dio cuenta cuando nos enteramos a mi alegría no me dio, él me preguntó y no le respondí, le dije que ya qué”, agregó.

Asimismo, reiteró que fue ella la que solicitó interrumpir su embarazo por las afectaciones que sufría. “No me siento bien psicológicamente, todo lo que ha pasado lo único que ha traído es problemas psicológicos, lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando”, dijo en su momento.

La mujer aseguró que la familia de Juan Pablo la presionaba para que continuara el embarazo, en contra de su voluntad y de su estado. “He recibido amenazas para mí y para mi mamá, dice que si yo no tengo el hijo se las voy a pagar (…) Los psicólogos avalan que no me encuentro preparada para seguir con el embarazo”.

Es de recordar que Juan Pablo Medina venía realizando protestas para evitar que el procedimiento de interrupción se llevara a cabo, afirmando que tenía la capacidad de encargarse del bebé, una vez naciera.

Profamilia pidió que se respete y se le garantice el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sin que sean sometidas a la difamación, y agregó que, en este caso, la ciudadana recibió la asesoría correspondiente y finalmente tomó su decisión.