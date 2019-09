Ladrones entraron a la casa de Jorge Fresquet en Cali y se llevaron sus guitarras

El famoso vocalista de la banda de rock Kronos, Jorge Fresquet, fue víctima de robo en su vivienda ubicada en Cali.

A través de su Instagram, el artista denunció que delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando su ausencia y se llevaron dos de sus guitarras.

Fresquet escribió: “Aprovecharon mi ausencia para violentar mi casa y llevarse mis Ovation, el resto no importa. Yo no jodo a nadie, yo solo hago canciones y las canto, las compongo con mis guitarras, esas dos que me han acompañado a todas partes, que me inspiraron para componer. No me van a quitar la sonrisa ni la alegría entrando a mi casa a dejar su mala onda y robarme lo que me he ganado con mi trabajo. Somos muchos y estoy seguro que mis guitarras aparecerán con la ayuda de todos. Los quiero mucho”.

El hecho ha causado indignación y las reacciones no se han hecho esperar. Varios usuarios en redes sociales se solidarizaron con él, enviándole mensajes de cariño y haciendo un llamado de atención a las autoridades.

Entretanto, la Policía de Cali informó que el caso ya está siendo investigado para dar con el paradero de los delincuentes y recuperar los instrumentos del cantante y compositor colombiano.