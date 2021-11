Le robaron la cartera a gloria del fútbol colombiano en el norte del Cauca

El exarquero del fútbol profesional colombiano Pedro Antonio Zape, fue víctima de la inseguridad que rodea al departamento del Cauca. Dos sujetos con arma de fuego abordaron al exfutbolista y lo despojaron de sus pertenencias.



Los hechos se presentaron en la casa de los suegros del exfutbolista en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca.

“Esta vez se me llevó los papeles, aunque yo no tenía plata en la cartera. Me toca poner la demanda por la licencia y la cédula y todos los otros documentos que uno carga”, mencionó Zape.



También dijo que la reacción fue estar tranquilo para evitar que el delincuente disparara. “El tipo me tiró al suelo y se llevó el canguro que yo tenía", sostuvo.



En los hechos, los delincuentes también habrían golpeado al exdeportista de 72 años y se le llevaron el celular y unos medicamentos.

Pedro Antonio Zape es reconocido por dejar huella en el fútbol colombiano, en especial cuidando el arco del América de Cali y el Deportivo Cali.



Las autoridades buscan a los responsables de este nuevo hecho delictivo en Puerto Tejada, Cauca.